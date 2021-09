Wat is het probleem dat je in een tuincentrum niet meer even een kopje koffie kunt drinken?

column thomas verbogt Even denk ik langs de Autobahn wat ik vaker denk: verkeerde afslag genomen

22 augustus ,,Je moet echt nog in Duitsland tanken, want daar is het goedkoop.” Advies neem ik serieus, maar ik ben nature niet iemand die fel op koopjes uit is. Kan ik verder niet verklaren. Maar nu moet het wel: ben vanuit Denemarken op weg naar huis, een drukke zaterdag met veel files en de tank is bijna leeg.