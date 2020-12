Wat was het een voorrecht voor en met Bram van der Vlugt. Intens aardig en geestig was hij

column thomas verbogt Cadeautje van het virus: geen grote kerstdi­ners en krankzin­nig­heid in de supermark­ten

15 oktober Leek me wel wat, een blokjesverjaardag. Woord kende ik niet, het verschijnsel evenmin, maar de premier had het er dinsdagavond over. Dus dat niet alle gasten tegelijk komen, maar in blokjes van vier of twee of drie (hangt er vanaf of er een boa in de buurt is).