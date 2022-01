Wat zou er met hém aan de hand zijn? Hij zag er niet buikloperig uit

column Thomas Verbogt Uitwaaien: de wind in je lijf of in je gedachten

Lichte trots bevangt me als ik hoor dat typisch Nederlandse verschijnselen in een buitenland gangbaar worden. In sommige delen van Amerika wordt het ‘uitwaaien’ gestimuleerd. Of dat écht typisch Nederlands is, weet ik niet (in Scandinavische landen kunnen ze er ook wat van), maar zo wordt het daar gebracht.

