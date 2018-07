Column Vertel

17 juli Je kunt zeggen: het is leuk. Je kunt zeggen: het is handig. Maar toch. Dat zeg ik niet vaak, maar denk het wel: maar toch. De Vierdaagse bestaat gelukkig al heel lang, maar ik ben even kwijt sinds wanneer de telefoontjes ook meelopen – waarschijnlijk omdat ik die probeer te negeren. Ik weet ook niet sinds wanneer er een app was waarmee de loper onderweg gevolgd kan worden.