We doen moeilijk en verwend. Hebben we ook recht op, maar toch

column thomas verbogt Blij dat de naam Van Gaal rond zingt, al is ‘zingen’ niet meteen het eerste woord waar je bij hem aan denkt

1 september We kunnen zeggen dat het niet zo is, maar dat is niet waar: het is landsbelang, de nieuwe bondcoach. Hij beïnvloedt het nationale humeur. Zelf ben ik blij dat de naam van Louis van Gaal rond zingt, hoewel zingen niet meteen het woord is als je aan Van Gaal denkt.