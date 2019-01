We gaan er onhandig mee om, een vluchtige aanraking

column Begrijp me goed, ik ben voor heel veel in, maar op nieuwjaars­dag nauwelijks

2 januari Zolang ik me kan herinneren voel ik me een beetje doelloos op de eerste dag van het nieuwe jaar. Zo loop ik ook rond, doelloos. Ik wil iets, maar geen idee wat. Ja, ik probeer te denken aan dat nieuwe jaar, maar weet niet zo goed waar ik met denken moet beginnen. De muziek in Wenen fascineert me nauwelijks en het skispringen ook niet. Begrijp me goed, ik ben voor heel veel in, maar op nieuwjaarsdag nauwelijks.