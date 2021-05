We moeten ons niet laten kwetsen en dat kán ook niet als we beseffen wat de vrijheid in ons hoofd is

column thomas verbogt Ik hoorde een fietser zeggen dat op Vlieland nooit iets gebeurt. Is onzin, overal gebeurt voortdu­rend veel

23 april Ineens is er een storend geluid, midden in de nacht, hier in het hotel op Vlieland. Lijkt een elektronische wekker. Ik grijp mijn mobieltje, want daarop heb ik de wekker ingesteld. Het is 03.50 uur en nee, het is niet mijn wekker.