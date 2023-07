We praatten erover en hadden zelfs schoenen gekocht, maar liepen nooit

Column Je kunt pas beseffen wat vrijheid is, als je ervaren hebt niet vrij te zijn

In de jaren 70 lagen op veel salontafeltjes boeken van Erich Fromm, een Duits-Amerikaanse psycholoog en filosoof die ineens erg populair werd. Beroemd boek: Liefhebben, een kunst en kunde. Alleen al over die titel konden we niet ophouden. We lazen het op volle kracht, maar ik kan me er niets van herinneren.