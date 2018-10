‘WIE DENK JE DAT IK BEN? PIPO DE CLOWN?’

column ‘Heus niet iedereen hoeft een zegje paraat te hebben over wintertijd’

29 oktober De afgelopen dagen moesten we allemaal een mening hebben over wintertijd. Natuurlijk, het is op internationaal niveau onderwerp van gesprek, maar het mag daar best nog wel even blijven. Wij doen er nog aan en daarom hoeft heus niet iedereen een zegje paraat te hebben.