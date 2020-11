Wil me nergens mee bemoeien, maar dat carbidschieten mag van mij verboden worden

column thomas verbogt Altijd irritant als mensen over een concept beginnen

25 november Gisteren liep ik een winkel binnen waar ik nooit kom, maar nu wel. Gebeurt me vaker afgelopen dagen. Vanwege pakjesavond. Hoe we dat vieren is nog onduidelijk, misschien gaan de pakjes onder de kerstboom, maar dat er pakjes moeten komen, dat is duidelijk.