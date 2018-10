Wintertijd: 'Van de zomerse kwaliteit van het ochtendlicht is weinig over'

column Bijwerkin­gen

28 september Mijn huisartsbezoek ik soms met een onduidelijk kwaaltje. Meer het gevoel dat er iets is. Heb ik vaker dan niet zo lang geleden. Dat mijn huisarts iemand is die je graag ziet, heeft hier ook mee te maken. Ze neemt me altijd serieus, serieuzer dan ik zelf doe. Dat laatste komt doordat ik me bij haar zo luchtig mogelijk gedraag, wat weer komt doordat ik vind dat ik niets te klagen mag hebben, want dat is voor later als ik groot ben.