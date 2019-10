Wollig taalgebruik overheid aanpakken: Waar gáát het om?

Toen ik eens zacht protesteerde tegen een bekeuring, kreeg ik een antwoordbrief waarvan niets te begrijpen was, terwijl ik toch een belezen persoon ben en vanwege mijn werk gewend aan omgang met taal. Dan heeft dat antwoord dus geen zin, vandaar: onzinnig.



Ik word weleens gevraagd, als komische noot op een bezinningsdag, ambtenaren toe te spreken over hun taalgebruik. Mijn voornaamste advies was, en is nog steeds: hoe zou je het zéggen? Als je iemand op straat tegenkomt, kun je uitroepen: “Wat leuk dat ik je zie!” Op papier wordt het al snel: “Naar aanleiding van onze ontmoeting deel ik je mede dat ik het aangenaam vind je te zien.” Voorbeeld lijkt overdreven, maar is het niet.



Mensen die in dienst zijn van de overheid, praten ook raar als ze zich in functie moeten uiten. Laatste hoorde ik iemand zeggen: “Er staat spanning op dit dossier.” Ging over een ruzie tussen de gemeente en bewoners van een wijk. Je kunt dan ook bekennen dat er ruzie is. Natuurlijk is er ook iets met het dossier aan de hand, maar de ruzie, dáár gaat het om. Altijd een uitstekende vraag: Waar gáát het om?



Niet alleen brieven van de overheid, we kennen ook de gebruiksaanwijzingen waarvan we gestoord raken. Daar kunnen we beteuterd om lachen, maar het is ook mogelijk om als consumenten een vuist te maken. Als je overweegt een product kopen, wil je eerst de gebruiksaanwijzing zien voordat je er ja of nee tegen zegt. Kan bijvoorbeeld op die rotverpakkingen. Hoeft geen gecompliceerde gang van zaken te zijn.