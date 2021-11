Wordt deze rottijd minder rot als je een paar vuurpijlen de hemel in hebt gejaagd?

column thomas verbogt Was er maar een bijdehand kind om te vragen naar de te korte broeken van het nordicwal­king­stel

Moet een vorm van geluk zijn. Dat denk ik als ik in Maastricht uit de trein ben gestapt en achter een min of meer bejaard echtpaar loop dat klaar is voor een fikse wandeling. Rugzakjes. Nordicwalkingstokken. Stevig schoeisel. Het meest opvallend zijn de korte broeken die ze aan hebben, niet alleen omdat de kortebroekentijd is afgelopen, maar vooral omdat het van die korte korte broeken zijn.

22 september