Zachte herinneringen tuimelen over elkaar heen op de rommelmarkt

column thomas verbogt Ik heb graag fysiek geld bij me, want dan zie ik wat ik te besteden heb

Goed gisteren in deze krant te lezen dat biljetten en munten niet zomaar verdwijnen. Fysiek geld. Zo heet het. Niet omdat ik me verzet tegen de eisen van de tijd, maar ik heb graag fysiek geld bij me. Dan zie ik wat ik te besteden heb. Kan best zijn dat dit een gedateerde opmerking is, misschien moet je het stof er even afblazen, ik weet het niet.

20 april