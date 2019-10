‘Zandhagedis op Zandvoort? Ik verstond zalmhagedis’

COLUMN VERBOGT ‘Een paar jaar geleden gebeurde het dat ik een klok pas na de jaarwisse­ling op wintertijd zette’

28 oktober Ieder jaar heb ik het vandaag over wintertijd. Misschien moet ik daarover ophouden, maar ja, ik houd van het woord wintertijd en zo vaak kun je het niet opschrijven. Gelukkig spreken we het deze dagen zo nu en dan uit: ,,Denk erom, het is weer wintertijd.” Of: ,,Ach, is het alweer wintertijd.”