Zaterdagochtend is er voor de broodjeszaak wat aan de hand

Column Thomas Verbogt Mensen hebben feestjes meer nodig dan voorheen. Zelf word ik er steeds stiller van

10 augustus Zaterdagochtend was ik vroeg in de supermarkt. Op een warme dag is het aangenaam dat zo snel mogelijk achter de rug te hebben. Bovendien is het nog vrij rustig. Uurtje later vindt iedereen het belachelijk voorzichtig te zijn.