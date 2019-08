Ze bedreigen de openbare orde en mijn vrijheid niet

Column ‘Ouderen zijn tijdens hittegol­ven veiliger dan wanneer er geen hittegolf is’

24 juli Het mag dan wel tropisch warm zijn, maar we zijn helemaal niet in de tropen. Wie daar weleens geweest is, weet dat de warmte daar toch andere koek is. Ik gedraag me in de vroege ochtend graag sportief, nou, dat moet je in de tropen toch maar liever niet proberen. Maar ik snap dat het lekker is om als nieuwslezer in de ochtend tot Nederland te kunnen zeggen: “Het wordt vandaag tropisch warm.”