Ze huilde namens veel ondernemers die deze periode zo nodig hebben

column Waarom is er in kleine politieke partijen altijd gedonder?

Wat me fascineert, is waarom er in kleine politieke partijen altijd gedonder is. En niet zo’n beetje ook. Is in grote partijen ook aan de hand, denk aan het CDA, en dat is ook onsmakelijk, maar toch anders onsmakelijk dan bij kleine partijen. Ontremde bende is het daar meestal.

8 november