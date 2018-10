'Ze mogen wel wat communicatiever zijn'

Column Wintertijd: 'Van de zomerse kwaliteit van het ochtend­licht is weinig over'

9 oktober Toen ik gisterochtend om een uur of 7 mijn sportkleding aantrok (nu lijkt het net alsof ik deze woorden stoer opschrijf, wat niet zo is), vroeg ik me af hoe het ook alweer zat met de wintertijd. Willen we die nu wel of niet? Er was een discussie over, maar die heb ik niet gevolgd, omdat ik dacht: ik zie wel.