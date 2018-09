'Zeg, heb je Mein Kampf gelezen?'

Column Thomas Verbogt 'Onzin met een nare, schrale uitstra­ling'

9 september Veel is onzin, heel veel, en dat heeft alles met onszelf te maken. Wij zorgen voor onzin en houden ervan. Soms houden we ervan zonder dat we het in de gaten hebben. Ook houden we er vaak van zonder dat we kunnen zeggen waarom. De meeste onzin is onderhoudend en dat is maar goed ook. Natuurlijk moet je wel leren er de humor van in te zien.