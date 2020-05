Zeggen we over vele jaren ook: ‘Je kunt wel merken dat je de coronacrisis niet hebt meegemaakt’

Was juist, ik had de oorlog niet meegemaakt, buiten mijn schuld, want ik was er toen nog niet. Maar goed, ik deed blijkbaar iets of klaagde over iets wat ik niet had gedaan als ik de oorlog wel had meegemaakt.



Tijdens de eerste feministische golf, waarvan ik stille getuige was, werd soms tegen me gezegd: ,,Je kunt wel merken dat je geen vrouw bent.” Was geen nuchtere constatering, nee, ik haalde iets in mijn hoofd wat ik beter niet had kunnen doen.