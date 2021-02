Zelf vind ik haast niets zo saai als mensen die zeggen dat ze iets saai vinden

column thomas verbogt Dwars door die avondklok heen gaan we ons verheugen op zo’n zomer van lome avonden in het park

13 januari Liefst heb ik het er even niet over, net zoals ik niet over regen wil praten als het regent, zeker niet klagend. Maar goed, het kan niet anders en ik moet zeggen dat de avondklok psychologisch uitstekend is neergezet. De premier noemde die dinsdagavond met de grootst mogelijke maar net niet te weinig terughoudendheid. Eerst verstandig advies afwachten natuurlijk, maar ondertussen kunnen we er alvast aan wennen.