Zo hadden we het dieptepunt qua Nederlands televisieamusement tenminste gehad

In een aflevering die ik niet zag, maar waarover ik de volgende dag las, zat een man zonder kleren in een teil vol bruine bonen (of witte), terwijl hij in de weer was met seksuele handelingen, met zichzelf of iemand anders – dat ben ik even kwijt nu. Wat raar, dacht ik weer, maar ook vond ik het prima dat dit was vertoond, dan hadden we het dieptepunt qua Nederlands televisieamusement tenminste gehad. Het ruimt op als je zoiets achter de rug hebt.