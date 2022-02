Zonder oma’s zou de samenleving minder soepel draaien, dat staat vast

Column Thomas Verbogt Het is altijd even wennen aan de meedogenlo­ze helderheid

Toen ik deze week de fascinerende documentaire zag over alles rond de verloving en het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima, moest ik ook even aan De Dijk denken. In 2006 schreef ik een boek over die band en sprak ik vaak met de manager, Jantien Keunen. Die vertelde dat De Dijk gevraagd was om op het koninklijk huwelijksfeest op te treden. Willem-Alexander was fan, misschien nog steeds.

4 februari