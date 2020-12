Zou ik een record willen verbreken?

Als je daar woont verzin je de gekste dingen om het leven aantrekkelijk te maken, zeker in najaar en winter. Zo’n bad vol ijs is dan begrijpelijk. Het is een wereldrecord. Hij versloeg de Nederlander Wim Hof die bekend staat als The Iceman en enige tijd regelmatig gast was in uitzendingen over gezondheid.



Normaal sla ik dit soort berichten over, maar nu blijf ik er een paar minuten over nadenken, ook omdat ik even weg wil zijn van het virus en de Britse mutatie ervan. Ik heb de indruk dat het verbreken van records een tijdje geleden populairder was dan nu en dan heb ik het niet over records in de sport, maar zitten in een bad vol ijs en zo.