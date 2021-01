Zullen we naar de horizon fietsen? En terugkomen als alles voorbij is?

column thomas verbogt Wat zeggen we tegen elkaar, als we hardop hebben meegeteld met de laatste seconden van dit ontregelen­de jaar?

31 december Wat zeggen we vanavond tegen elkaar, als we hardop hebben meegeteld met de laatste seconden van dit ontregelende jaar? ,,Het is toch ánders?’’ Zoiets? Of: ,,Volgend jaar beter?’’ Kussen we? Of blijven we beetje schuchter tegenover elkaar staan, niet wetend wat we met onze handen en woorden moeten doen?