105-jarige in Tiel: ‘Komt u volgend jaar weer?‘

Hij kreeg zaterdag, zoals elk jaar sinds hij 100 werd, een felicitatiebezoek van burgemeester Hans Beenakker: ,,Komt u volgend jaar weer? Of liever nog eerder, zodat we uitgebreid bij kunnen praten over de politiek.’’ Oud Mulo-directeuir Reusen is nog goed bij de les. Hij woont, ook 17 jaar na het overlijden van zijn vrouw, nog steeds zelfstandig. Wel krijgt hij dagelijks hulp van mantelzorgers zoals Tineke Kerckhoff en STMR-zorgmedewerkers als Trudy de Jongh: ,,Het is een lieve man, die heel goed weet wat hij nog wil.’’ Zijn drie kinderen en kleinkinderen wonen ver weg maar waren er zaterdag wel. Reusen was ooit een van de oprichters van een bridgeclub in Echteld en bezocht tot voor kort graag operavoorstellingen:,,Maar mijn gehoor wordt minder. Ik hoor hoge sopranen beter dan lage bassen.’’ Hij leest nog dagelijks de Gelderlander (’dankzij een loep'): ,,En ik ben fan van tennisster Kiki Bertens.’’ Reusen trekt er ook nog wel eens op uit met zijn scootmobiel: ,,Ik weet dat de oudste man van Nederland 108 jaar. Nou, ik ben goed op weg, ik voel mij beter dan vorig jaar.’’