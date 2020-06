2000 kilo kersen weg in één weekend: kersenteler Blom in Wadenoijen last plukstop in

Agnieten­hof­baas Ruud van Zuilen is niet van de kerk van het klagen: ‘We gáán dit overleven’

21 juni TIEL - Een boete in de bureaula herinnert theaterbaas Ruud van Zuilen aan die ene dag in maart dat ‘zijn’ Agnietenhof de deuren moest sluiten. Stukje bij beetje draait de draaideur van de schouwburg weer rond, maar een verlies van tonnen lijkt onvermijdelijk. Toch ziet Van Zuilen licht aan het einde van de tunnel: ,,We zullen de broekriem moeten aantrekken. Maar we gáán het overleven.’’