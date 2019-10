69-jarige fietser zwaargewond bij ongeluk in Tiel: urenlang onderzoek naar toedracht

RIVIERENLANDERS Chauffeur uit Tiel bij ambassades en ministe­ries

12:33 TIEL/BUURMALSEN - Karen Grazell werd ruim 86 jaar geleden geboren in Buurmalsen, maar hij woont weer 29 jaar in Tiel. ,,Ik kon hier een leuk huis kopen. Het bevalt best. En wat moet ik ook anders? Ik zit zoals nu graag op de Groenmarkt met wat andere oude mannen te kletsen.’’