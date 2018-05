7 auto's in beslag genomen en 30 boetes bij verkeerscontrole in Tiel

Topveld van TEC verandert na ingreep van Avri in een akker

24 mei TIEL - Twee medewerkers van Bron Groenvoorziening uit Geldermalsen trokken donderdag in Tiel met kruiwagens vol zand over het hoofdveld van TEC om tientallen - over de hele lengte getrokken - sleuven op te vullen. De thuishaven van de voetbalploeg uit de tweede divisie was veranderd in een akker, nadat hetzelfde bedrijf de dinsdag na Pinksteren - in opdracht van de Avri - het veld via de 'dieptebeluchtingsmethode' onder handen had genomen.