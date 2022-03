80 uur werkstraf en contactverbod geëist tegen Tielenaar (46) voor huiselijk geweld: ‘Regelmatig dood in de ogen gekeken’

Zijn ex-echtgenote schetste in de Utrechtse rechtszaal snikkend een beeld van een gewelddadige man die haar leven jarenlang tot een hel had gemaakt. Volgens de vrouw werd ze van zomer 2010 tot najaar 2016 in de voormalige echtelijke woning in Driebergen-Rijsenburg bijna dagelijks geslagen, geschopt en geduwd, zelfs toen ze zwanger was van hun twee jongste kinderen.