A15 bij Wadenoijen weer vrij na ongeluk, file lost op

update Automobi­list rijdt jongere aan na ‘incident’ bij supermarkt in Tiel

19:06 TIEL - Een jongere is in Tiel aangereden door een auto waarvan de bestuurder nog niet is achterhaald. Het incident, waarbij het slachtoffer gewond raakte aan een been, gebeurde vorige maand maar is nog niet eerder door de politie gecommuniceerd.