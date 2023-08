A15 dicht na ernstig ongeval met vrachtwagen

Nijmegen Devils haalt ervaren Arnhemmer Harley Verkroost terug

De ervaren ijshockeyer Harley Verkroost (31) sluit per direct aan bij eredivisionist Nijmegen Devils. De geboren Nijmegenaar komt over van Eaters Limburg uit Geleen. Hij was ook actief voor Zoetermeer Panters, in 2021 zijn nieuwe club na jaren trouwe dienst in Nijmegen.