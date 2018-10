Aannemer Tielse wijk Passewaaij misselijk van inbraak in bedrijfsbus

TIEL - De regio wordt de afgelopen tijd geteisterd door inbraken in auto's en bedrijfswagens. Zo melden diverse buurtpreventiegroepen in Tiel en Geldermalsen.

Volgens Whatsapp Buurtpreventie (WABP) Geldermalsen waren er afgelopen week in diverse wijken in Geldermalsen inbraken in bedrijfswagens. Onder meer twee in de Emmawijk, waar volgens de groep 'vermoedelijke daders' na een korte achtervolging aangehouden zijn.

Buurtpreventie Appelgaard in de Tielse wijk Passewaaij meldt verschillende inbraken in auto's waarbij airbags zijn weggehaald. In dezelfde wijk raakte aannemer Michel Vos in de nacht van woensdag op donderdag al het gereedschap uit zijn werkbus kwijt. De daders zijn opgenomen op zijn beveiligingscamera.

Camerabeelden

,,Vorig jaar februari was ik als bewoner al aan de beurt", vertelt Vos. ,,Toen heb ik een camerasysteem aangelegd. Je denkt: dat zal mij niet meer gebeuren. Nu is het mijn bus. Die camera maakt ze niks uit. Ze staan er gewoon recht in te kijken."

Vos zette de beelden op facebook in de hoop de daders te achterhalen. Het filmpje is inmiddels ruim 28.000 keer bekeken. Veel vertrouwen dat de diefstal met de camerabeelden wordt opgelost heeft Vos echter niet. ,,Die zie je nooit meer terug, het is een georganiseerd iets. De politie staat ook met de rug tegen de muur. Er zijn zoveel meldingen. Misschien als de beelden corresponderen met nog een inbraak zoals die in Geldermalsen, daar hoop je op. Het is beter dan niks."

Schade

Quote Daar ben je dan het hele jaar keihard voor aan het werk. Ik investeer en die inbrekers kunnen lekker uitslapen. Michel Vos, Aannemer/slachtoffer inbraak Hoewel goed verzekerd, verwacht Vos duizenden euro's schade te lijden. ,,Ik had heel veel gereedschap in de bus, alles is weg. Als je dan alleen de dagwaarde krijgt. Ik ben er misselijk van. Het gaat me zes-, acht-, tienduizend euro kosten om de bus weer compleet te krijgen. Daar ben je dan het hele jaar keihard voor aan het werk. De werkende man moet weer op de blaren zitten. Ik investeer en die inbrekers kunnen lekker uitslapen."



Via het facebookbericht krijgt Vos tips van mensen over professioneel gereedschap dat aangeboden wordt op Marktplaats. Tot nog toe geen gouden tip. Vos: ,,Als ik mijn gereedschap daar zie, kan de politie vast gaan rijden. Dan doe ik er een goed bod op en dan neem ik wel een paar mensen mee om het op te halen."