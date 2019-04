Aanslag, steekpartij, overval; aan criminaliteit geen gebrek in Rivierenland

Moordaanslag Tiel

Het is angstvallig stil rond het politieteam Luxemburg dat de aanslag op het huis van een ambtenaar in Tiel onderzoekt. In de nacht van woensdag 6 op donderdag 7 februari 2019 gooien twee tot vier donker geklede jongeren van een jaar op 20 oud brandbommen naar het huis en de auto van een Tiels gezin. Dat ligt op dat moment te slapen en kan alleen via een balkon aan de achterkant van het huis ontsnappen. Een moordaanslag, zo oordeelt de politie al gauw. Maar inmiddels twee maanden later, is er nog niemand aangehouden in de zaak. Geen van de vier daders, maar ook geen opdrachtgever: het is aannemelijk dat de jongens de aanslag niet zelf hebben bedacht. Zeker omdat de bewoner ambtenaar is en gaat over het verstrekken van vergunningen. Dat er een link is tussen zijn werk en de aanslag, is een aannemelijk scenario. Dat het zo stil blijft, kan twee dingen betekenen: of de politie wacht op de juiste puzzelstukjes tot de zaak aan het rollen komt of ze zitten op een dood spoor.