Aanslagen bij personeel fruithandel De Groot waren ‘in opdracht’, man (18) bekent betrokkenheid

De Amsterdammer geeft hij toe dat hij in de nacht van 5 juni betrokken is geweest - of in elk geval aanwezig was - bij het gooien van een brandbom tegen een woning in Tiel. Daar lagen op dat moment ouders met hun twee jonge kinderen te slapen. Zij bleven ongedeerd.

Kevin D. was er ook bij toen er op 16 mei in Waardenburg een woning werd beschoten. De man heeft nog niet verklaard of hij ook degene was die de trekker overhaalde. Zes dagen eerder had hij ook een rol bij een schietpartij in Velddriel. Ten tijde van deze beide aanslagen was hij nog minderjarig.