Abel (11) kan niet door de stad nu speciale tandem is gestolen: ‘Anderen hebben er niks aan’

Een dag later bleek de fiets weg. ,,Ik heb nog bij de Jumbo en de gemeente geïnformeerd, maar niemand had hem verplaatst.’’ De tandem is gestolen. ,,Het moet met een flinke bus zijn gedaan. De fiets is lang en zwaar, die krijg je niet zomaar mee.’’



Het betekent problemen voor het vervoer van Abel. ,,Hij kan kleine stukken lopen, maar de dichtstbijzijnde supermarkt is te ver.’’ Daarvoor moet hij in de rolstoel mee. ,,Maar daar kun je niet heel Tiel mee door. Dat red ik niet; en hij ook niet.’’ Een auto heeft het gezin ook niet meer. ,,Die heb ik moeten verkopen.’’ Door de zorg voor Abel - en het bijkomende gebrek aan tijd om te werken - had Van de Lagemaat elke cent nodig om rond te komen.



Hoe nu verder, is nog de vraag. Van de Lagemaat heeft inmiddels bij de Jumbo camerabeelden opgevraagd, maar de supermarkt zegt deze niet te hebben. Ze mogen buiten niet filmen.