Afdeling Pro Persona Tiel dicht door ‘ondermaatse zorg’

In april dit jaar kwam Pro Persona in het nieuws door sluiting van de acute opname voor volwassenen in Tiel, gevestigd in gebouw Siependaal. Uit een rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de sluiting is gestoeld op tekortkomingen in de zorg. Die kwamen aan het licht nadat een patiënt zich begin 2018 van het leven beroofde.