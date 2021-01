Afgebrand privéhuis langs A15 eindelijk opgebouwd: 'Alleen de sm-kamer is nog niet af’

Een kliekje van kerst: de zwerfkerst­boom

4 januari TIEL - De kerst is afgelopen, de jaarwisseling achter de rug. Tijd om de kerstboom af te tuigen dus. Maar waar breng je die boom naar toe? In ieder geval niet in z’n geheel naar de ondergrondse container. Of beter gezegd: náást de ondergrondse container.