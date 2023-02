Afzagen bomen in Tiel lijkt ‘sabotage’, omwonenden woest

De lindebomen waren er een jaar of drie geleden juist in nauw overleg met de gemeente in de grond gezet. Een aantal omwonenden deed een stukje onderhoud. ,,Vooral in die droge zomers extra water geven bijvoorbeeld.”

Sabotage

Dat vandalisme was al zo zinloos, maar de actie van afgelopen weekend is voor Kuipers the bloody limit. ,,Het is gewoon een vorm van sabotage: vijf bomen zijn onderaan de stam afgezaagd. Dat moet in de nacht zijn gebeurd, want het is overdag best druk met mensen die er wandelen of de hond uitlaten; dat doe je niet zomaar ongezien. Hoe kan je zo ziek zijn om die bomen om te leggen? Vooral heel naar voor één van mijn buren. Die man is echt elke dag met die bomen bezig...”