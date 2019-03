Agent (22) uit Tiel die criminelen info gaf, draait voor jaren de cel in

Zelf vertelde hij op de zitting drie weken geleden dat het politiewerk hem zwaar was gevallen. ,,Als je elke week drie doden ziet, is het niet echt meer leuk.”



Hij had ‘uit stoerdoenerij’ vrienden laten zien hoe hij in het politiesysteem kon komen en al gauw waren er anderen gekomen die voor informatie wilden betalen.



De rechtbank ziet geen bewijs dat hij onder bedreiging heeft gelekt, zoals de agent heeft gezegd. De zaak kwam aan het rollen door een anonieme melding in maart vorig jaar. Algauw werd duidelijk dat de agent veelvuldig buiten diensttijd had gezocht naar onderzoeken door het hele land waar hij helemaal niet bij betrokken was. Er kwamen meer meldingen die hem aanwezen als de lek en ook uit telefoontaps bleek dat hij gevoelige informatie verkocht. In november werd hij aangehouden.



De man woonde nog thuis. Reden voor hem om alles vanuit zijn auto te doen. Ook in het café handelde hij zijn zaakjes af. Hij heeft zich inmiddels ingeschreven in een andere gemeente en is zich binnen detentie aan het omscholen.