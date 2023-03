Agent die op een melding van een ontvoering afkomt, aangereden door Poolse man: ‘Hij reed recht op me af’

Nu nog ‘a royal marine’, straks Geoffrey Albert Johnson: het graf van deze oorlogs­held is gevonden

‘De dag dat ik de e-mail ontving dat het graf in Geldermalsen van Geoff is, staat in mijn ziel gebrand.' De emoties spatten af van de brief van Engelsman Kevin Johnson, die vernam dat zijn oom niet langer vermist is na de aanval op Kerkdriel en Alem 78 jaar geleden. Het werk van drie onderzoekers leidde tot de plek waar Geoff Johnson begraven ligt.