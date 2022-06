Agnietenhof gaat vol gas na twee jaar corona: ‘Uitdagend seizoen om samen te stellen’

TEC neemt nu al afscheid van Calderwood uit angst voor belangen­ver­stren­ge­ling in degradatie­strijd met Kozakken Boys

TEC heeft per direct afscheid genomen van (assistent-)trainer Scott Calderwood. De tweededivisionist zegt op die manier belangenstrengeling te willen voorkomen. Calderwood is vanaf volgend seizoen trainer bij Kozakken Boys, momenteel een concurrent van de Tielse club in de strijd om lijfsbehoud.

17 mei