Al ruim 16.000 vroeg- en briefstemmers in Rivierenland

Vooral in West Betuwe is massaal per brief gestemd, daar zijn per brief ruim 7.700 stemmen uitgebracht. In Tiel zijn 2.260 brieven van stemmers binnengekomen, zo was de stand dinsdag aan het begin van de middag: daarvan waren er op dat moment ruim 1.100 geopend. In Buren zijn 1.312 brieven binnen van stemmers. Neder-Betuwe kon daar dinsdagmiddag nog geen uitsluitsel over geven.