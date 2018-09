Alcoholprobleem Appelpop groter dan bij vergelijkbare festivals

Man zwaarge­wond door botsing met vrachtwa­gen op A15

7:28 HERWIJNEN - Een man is in de nacht van maandag op dinsdag zwaargewond geraakt bij een ongeval op de A15 in de richting van Tiel, tussen Herwijnen en het knooppunt Deil. De bestuurder kwam rond 01.00 uur in botsing met een vrachtwagen en kwam vervolgens langs de weg tot stilstand.