Amateurwedstrijd Tiel afgelast: door voorafgaande vechtpartij kon ‘coronatijd’ 17:00 niet gehaald worden

,,Het was heel raar. Wij waren er klaar voor, we hadden de warming up al gedaan maar toen kon de wedstrijd niet op tijd beginnen. In de wedstrijd voor ons, tussen twee lagere ploegen, was iemand in elkaar geschopt. Die lag een poos bewusteloos en is met een ambulance afgevoerd‘’, vertelt ODC-trainer Piet Drijvers.

,,De scheidsrechter heeft vervolgens, in overleg met ons, besloten om niet te starten. We konden niet op tijd klaar zijn en de politie eiste dat iedereen voor vijf uur het sportpark had verlaten. Het was uiteindelijk de beste oplossing. We hebben nu 100 kilometer voor niets gereden maar dat is niet anders. Ik heb even gezellig bij kunnen kletsen met de andere trainer, dat was een oude bekende. Nu maar even afwachten wat het gaat brengen komende week,” aldus Drijvers.