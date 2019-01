Amerikaanse rapper KRS-One komt naar Tiel: ‘Woop Woop, that's the sound of da police’

KRS-One doet Tiel aan met The Freestyle Tour. In zijn concerttour is Tiel na Rotterdam de tweede plaats die de rapper aandoet in Nederland. Na Tiel volgen nog Amsterdam, Enschede en Alkmaar.

KRS-One dankt zijn bekendheid vooral aan zijn hit Sound of da Police. Die plaat is uitgegroeid tot een van de absolute klassiekers van de hiphop.



En als het gaat over hiphopgeschiedenis is het onmogelijk dat KRS-One, geboren als Lawrence “Kris” Parker, niet wordt besproken. Halverwege de jaren ‘80 begon hiphop aan een opmars waar KRS-One als frontman van de groep Boogie Down Productions een belangrijk onderdeel van werd. Nadat de dj van de groep, Scott La Rock, werd doodgeschoten ging KRS-One onder zijn eigen naam verder en drukte hij met zijn solo album Return of the Boom Bap uit 1993 opnieuw een stempel op hiphop, vooral dankzij de single Sound of da Police.