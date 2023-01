Anoek is wereldkampioen karpervissen: ‘Sommige mannen kunnen het niet uitstaan dat een vrouw meer vangt dan zij’

‘Te dure’ oud papier inzame­laars in Rivieren­land krijgen mogelijk andere taak

Verenigingen in de regio die oud papier inzamelen en daarmee wat bijverdienen voor de clubkas, hoeven dat na dit jaar niet meer te doen. De Avri neemt die taak over. Wel kunnen sommige clubs in Rivierenland de bijverdienste houden, door andere klussen voor de gemeente uit te voeren.

20 januari