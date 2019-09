Appelpop 2019 kan de boeken in als sfeervol en gezellig: geen noemenswaardige problemen

TIEL - De 28e editie van Appelpop in Tiel kan de boeken in als sfeervol en gezellig. ,,Er zijn praktisch gezien geen incidenten geweest. Zeker gezien het grote aantal mensen dat in de stad was’’, zegt Bert Stronks van de politie. Ook waren er veel minder dronken jongeren dan vorig jaar.

Ook Joost van Ingen van de organisatie van het grote tweedaagse festival kijkt er tevreden op terug. ,,De nieuwe indeling van het terrein, met meer ruimte om te eten, foodtrucks, een overdekte Go-Tan



Stage en een deels overkapte RaboStage, zorgde voor meer sfeer en intimiteit. De muziek kwam nog beter tot zijn recht en ook de doorstroom van het publiek tussen de twee podia verliep soepel’’, zegt hij.

Nergens opstoppingen

,,We monitoren de drukte continu’’, vertelt Stronks. ,,Je ziet de mensen wel bewegen als er een optreden op de Go-Tanstage is afgelopen en er twintig minuten later een begint op de mainstage. Maar nergens heeft dat tot opstoppingen of problemen geleid. Er was voldoende ruimte op het festivalterrein.’’



Ook de toestroom van publiek houdt de politie in de gaten. Zowel vanuit de treinen als vanaf de snelweg A15. ,,We hebben wel af en toe de afrit van de snelweg snel leeg moeten trekken om file op de A15 te voorkomen’’, zegt Stronks. ,,Maar verder waren er geen problemen.’’

Piekendisco en Singlefeestje

Het toevoegen van een aantal ‘feestjes’ zoals de Grote VrijMiBo Show, All of the 80’s, de Silent Disco en de Piekendisco, Singlefeestje, Superstijl en de Tante Joke Karaokeband, zorgde voor gezelligheid en interactie met alle bezoekers, stelt de organisatie. Die feestjes werden ook goed bezocht. Voor de Silent Disco stond het publiek zelfs voor in de rij.



De maatregelen die de organisatie samen met hulpverleners had genomen tegen dronken jongeren, hadden effect. ,,Dit jaar was Bureau Halt er ook bij betrokken. Jongeren konden kiezen: of een boete of naar Halt’’, zegt Stronks.



,,De organisatie had jongeren vooraf ook gewaarschuwd voor alcoholgebruik. Met als gevolg dat er veel minder dronken jongeren waren dan in voorgaande jaren.’’

Zakkenrollers opgepakt