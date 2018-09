Appelpop: Bij 40.000 bezoekers is de Waalkade echt vol

Op vrijdag is de drukte het belangrijkste aandachtspunt van de politie. Op zaterdag is dat de openbare orde. Stronks: ,,Zaterdag begint het om 12.00 uur en sommige mensen beginnen dan ook met drinken. Dat houden ze vol tot middernacht terwijl ze er niet tegen kunnen. En vervolgens gaan ze nog de stad in. Alcoholmisbruik is dit jaar een speerpunt voor de organisatie en wij helpen daar graag aan mee.’’



Door de Vierdaagsefeesten in Nijmegen, festivals als Down The Rabbit Hole en Emporium heeft de politie in Gelderland-Zuid veel ervaring opgedaan met crowd control, zoals het sturen van grote menigtes wordt genoemd. Stronks: ,,Doordat we er als politie dicht op zitten, kunnen we incidentjes klein houden. Appelpop heeft als enige nadeel dat we mensen niet naar een ander podium kunnen dirigeren als het ergens te druk is. Je hebt maar één festivalterrein.’’